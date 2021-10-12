شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية أكتوبر وميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادى النطرون، نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، حيث تناقش مع قداسته بخصوص بعض الأمورالرعوية.

كما قدم نيافته بحثًا تاريخيا عن زيارة العائلة المقدسة إلى منطقة دقادوس كإحدى محطات مسار رحلتها في مصر، حسبما تؤكد العديدمن المراجع والوثائق القديمة.

واستقبل قداسته أيضا، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي فى وادي النطرون، الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبروأوسيم، حيث تناقش مع قداسته بخصوص بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، وكذلك الموقف التعميري لدير القديس يحنس القصير، الذي يشرف نيافته عليه، من الناحيتين الرهبانية والمعمارية.