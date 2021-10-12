شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ29 لزلزال 1992.. هزة أرضية باليونان شعر بها بعض سكان مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار 30 ثانية، شعر بعض سكان مصر بهزة أرضية تزامنا مع ذكرى الـ29 للزلزال الأشهر فى تاريخ المحروسة الذى وقع يوم 12 أكتوبر 1992، وتسبب فى مصرع العشرات وتشرد المئات، فقد حدث فى الساعة الثالثة و9 دقائق عصرا واستمر لمدة 30 ثانية أيضا.

زلزل 1992 أثره كان كبيران فتسبب فى أضرار كبيرة نتج عنها تهدم بعض البيوت نتيجة لقوته التى قدرت حينها بـ5.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب فى وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد نحو 50 ألف شخص.

أما الهزة الأرضية التى شعر بها المصريون اليوم وقعت فى الساعة 11:25 دقيقة وبقوة 6.1 فى جنوب جزيرة كريت على خط العرض 35.00 شمالا وخط الطول 26.33 شرقا وبعمق 25.7 كم وتحديدا على بعد 413 كم شمال مرسى مطروح.