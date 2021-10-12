شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل كهنة بنى مزار بدير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الثلاثاء، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، مجمع كهنة إيبارشية بني مزار وتوابعها بحضور نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشنوتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار.

وألقى قداسته عليهم كلمة روحية عن وحدانية القلب، ثم استمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص مستقبل الإيبارشية بعد نياحة أسقفها مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس في مارس الماضي.

وقام الوفد بزيارة المكتبة البابوية المركزية، وانتهى الاجتماع بالصلاة، كما بدأ مع الصور التذكارية والهدايا المناسبة.