شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: تجاوز قناة السويس أزمتى كورونا وجنوح السفينة دليل على قدراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إعلان "فوربس" بأن القناة تأتي في المركز الثاني ضمن أكبر 10 مؤسسات لوجيستية على مستوى العالم هو أمر مهم وكبير، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من أجل أن تتصدر القناة تلك القائمة في الأعوام القادمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "تقييم فوربس نظر إلى قيمة المؤسسة اقتصادياً، ونجاح الهيئة في تخطي العديد من الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا وجنوح السفينة إيفر جيفن، دلل على قدرات الهيئة وقدرات العاملين بها في التعامل مع الأزمات".

وتابع: "نعمل الآن على تطوير المجرى الملاحي، ونقوم بعمل 10 كيلو ازدواج، بالإضافة إلى التوسعة والتعميق وهو ما سيحسن الملاحة بنسبة 28%، بالإضافة إلى استقدام القاطرات العملاقة من أجل الجهوزية الخاصة بعمليات الإنقاذ، ونعمل الآن على تطوير الترسانات ومراكز تدريب العاملين".