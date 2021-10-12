نشرة الحوادث.. تفاصيل إحالة فنان شهير للمحاكمة وسقوط مزوري شهادات PCR وتعيينات بالنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

لليوم الثالث على التوالي واصل رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية عمليات البحث والتمشيط بنهر النيل بحثا عن ضحايا حادث كوبري الساحل أو حطام السيارة المنكوبة لكن دون جدوى.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين عددًا من معاوني النيابة العامة من خريجي دفعات 2017 و2018، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.

كشفت أقوال 7 فتيات أمام النيابة تفاصيل قيام الفنان الشهير "ش. ن. خ" -محبوس- بالاعتداء جنسيًا عليهن في ستديو ورش تمثيل بالقاهرة ونويبع، بالإضافة إلى أن اعتداءاته بدأت منذ عام 2016 وحتى عام 2020.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات إدارة شخصين لمطبعة بدون ترخيص لتزوير محررات ومستندات رسمية بالمنيرة الغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن عرض بعض الملابس النسائية معلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات.

نفت وزارة الداخلية، ما تناولته أحد المواقع الإخبارية بشأن اختطاف طفل من منزله بمحافظة مطروح تحت تهديد السلاح.