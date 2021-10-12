حريق يلتهم أكشاك بجوار الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا شبَّ في عدد من الأكشاك الخشبية أسفل الطريق الدائري.

تلقى مسؤول غرفى عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة بجوار سلم قرية ناهيا المتاخم للطريق الدائري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

وتبين بالفحص نشوب حريق في أكشاك ملاصقة للطريق الدائري خاصة بأعمال صيانة الكاوتشوك وزيوت السيارات، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.