برعاية "القومي للمرأة".. "نستله مصر" تطلق حملة "علشان انتى بنت" لدعم الفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نور العمروسي:

أطلقت شركة "نستلة مصر"، برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتزامن مع اليوم العالمي للفتاه، حملة بعنوان "علشان انتي بنت" بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية وشركة Out of Z Box، بهدف دعم الفتيات في جميع مجالات الحياة دون حصرهن في أدوار بعينها، أو فرض قيود عليهن وحرمانهن من حقهن في ممارسة مختلف الأعمال، بما يحقق لهن المساواة والاستفادة من كفاءاتهن وقدراتهن.

من جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالحملة وباهتمام شركة نستله بدعم قضايا المرأة والفتاة في مصر، مؤكدة فخرها باهتمام المؤسسات والشركات التجارية وادراكها لمفهوم المسئولية المجتمعية والعمل على تطبيقه مما يصب في صالح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متمنية أن تحذو المؤسسات والشركات التجارية حذو شركة نستله في هذا المجال، وأن ترى المزيد من المبادرات والحملات الناجحة التي تدعم المرأة والفتاة المصرية.

وأكدت "مرسي"، أن الحملة تتماشى مع نهج الدولة المصرية في دعم تمكين المرأة والفتاة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيماناً منه بأن تمكين المرأة هو واجب وطني وهو السبيل لتحقيق التقدم والنهضة بالمجتمع، مؤكدة أن الطريق أمام الفتاة المصرية أصبح ممهدًا لتحقيق أحلامها وطموحاتها في عصر يؤمن بقدراتها وإمكاناتها ويدعمها.

ووجهت رئيس المجلس، رسالة إلى كل فتاة على أرض مصر بأن ترفع سقف أحلامها لحدود السماء وأن تسعى إلى تحقيقها وبكل قوة وهي تؤمن أنها الأساس لمستقبل واعد ومشرق وأنه لا يوجد مستحيل أمامها.

وقالت نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي، مدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة "نستلة مصر"، إن الشركة لديها التزام عالمي تجاه دعم المرأة، وتحرص على تبني نموذج عمل يكفل المساواة، و يضمن لها القيام بواجبات الوظيفة إلى جانب المهام الأخرى التي تتحملها كزوجة وأم، وهي الرؤية التي نتمنى أن تكون سائدة في كل الأماكن التي تعمل بها النساء، حتى يمكن الاستفادة من قدراتهن واستغلال كفاءتهن وقدراتهم التي تمثل نصف المجتمع، ولذلك قامت "نستلة مصر" بإطلاق حملة "علشان انتي بنت"، لدعم الدور الذي تلعبه الفتاة منذ بدايتها الأولى، وتشجيعها على تحقيق حلمها وقيامها بدورها الذى يخدم المجتمع ككل.

وعن استراتيجية "نستلة العالمية التي تتبناها "نستلة مصر"، في تعزيز التوازن بين الجنسين، أوضحت "كمال"، قمنا بالمساعدة فى تحقيق التمكين الاقتصادي على طول سلسلة التوريد لدينا، كما نسعى دائما لتعزيز سياساتنا وبرامج التدريب المرتبطة بها لإنشاء مساحات عمل شاملة بالمعنى الحقيقي، بما في ذلك أفضل الممارسات لسياسة إجازة الوضع للوالدين، حيث تم الاحتفاء بنا من قبل مؤشر المساواة في بلومبرج للمرة الثانية لتعزيز التوازن بين الجنسين في مكان العمل حيث أن لدينا نحو 45٪ من مديري شركة نستله من النساء، فضلا عن أننا نقوم ببناء شركة أكثر تنوعًا، من خلال خطة تسريع المساواة بين الجنسين التي تم إطلاقها في عام 2019 بهدف زيادة نسبة النساء في أعلى 200 منصب تنفيذي كبير لدينا إلى 30٪ بحلول عام 2022.

يذكر أن الحملة تهدف إلى تشجيع الفتيات على السعى وراء حلمهن، من خلال إلقاء الضوء على نماذج لفتيات ونساء مصريات بارزات حققن إنجازات مهمة في مواجهة العديد من التحديات، لكن بدعم من عائلاتهن، إلى جانب إيمانهن بقوة كونهن فتيات، فعلن ذلك، ونأمل أن تساهم هذه الحملة فى مساعدة الفتيات الأخريات للوصول إلى إمكاناتهن الكاملة.

وتم إطلاق هذه الحملة بسبب شيوع استخدام جملة "علشان انتي بنت" بين البعض للحد من ممارسة البنات لمجموعة من الأعمال التي يعتقدون أنها لابد أن تقتصر فقط على الذكور، متصورين أن ذلك من شأنه أن يحمي الفتيات من أي ضرر قد يقع عليهن، وهو ما أدى انتقاص من بعض حقوقهن، وفرض العقبات عليهن من خلال استخدام عبارات شائعة، منها "علشان انتي بنت، لا يمكنك العمل في هذا المجال"، "علشان انتي بنت، لا يجب أن تسعى للحصول على مسار وظيفي أو مهني"، "علشان انتي بنت، من الأفضل ألا تلعبي رياضة معينة".

وبالرغم من ذلك فقد استطاعت الفتيات القيام بمهام متعددة وتحقيق نتائج رائعة، لأنهن حاولن قدر الإمكان استغلال الإمكانات المتاحة والاستفادة من مهاراتهن الشخصية، التي أتاحت لهن القدرة على اتخاذ الخيارات في حياتهن بشكل يحقق لهم الرضا والسعادة، لذلك فإن هناك حاجة إلى منحهن التوجيه والتمكين.