شاهد طريقة الترميم.. تمثال إبراهيم باشا يتجمل في ميدان العتبة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:

بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم، في ترميم تمثال إبراهيم باشا في ميدان العتبة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتي أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها.

وقالت الدكتورة هبة سيد، مدير المبادرة، لمصراوي، إن هذه المبادرة تأني لمواكبة لدخول مصر الجمهور الجديدة، ومن هنا يتوجب علينا مواكبة هذه المرحلة بوضع الميادين العامة في بؤرة الاهتمام.

وأضافت: "سيتم تطبيق هذه المبادرة بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام، بجميع المحافظات بالجمهورية".

وتابعت: "يتبقى أيام قليلة وننتهي من ترميم وتنظيف تماثيل محافظة القاهرة، ومن المقرر أن ننتقل للعمل بمحافظة الجيزة خلال الأسبوع المقبل".

وواصلت: "تستغرق هذه المرحلة حوالي شهر، تشتمل على تنظيف وصيانة تماثيل ٨٠ ميدان في مختلف محافظات الجمهورية منها؛ تمثال كل من أم كلثوم ورمسيس بالمنصورة، طه حسين بالمنيا، سعد زغلول ببنها، العبور ببني سويف، محمد علي باشا بالمنشية بالأسكندرية، والجندي المجهول بالمنوفية، وغيرهم من التماثيل في جميع محافظات الجمهورية".

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بالإضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من أبرز الميادين التي عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذي تم تزيينه بمسلة وعدد من الكباش وتم افتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضا تماثيل أسود كوبرى قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والإسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.