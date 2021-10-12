قبل الإعلان عنها.. أماكن شقق "سكن مصر" ضمن أضخم طرح بالتمويل العقاري - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح أضخم وحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

ومن ضمن المشروعات التى سيتم طرحها مشروع سكن مصر وجاءت مواصفات المشروع وأماكن الطرح الجديد على النحو التالي:

ستتواجد شقق مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في الطرح الجديد الذي من المتوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبل في 12 مدينة جديدة هم (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

يتكون مشروع سكن مصر من عمارات عبارة عن دور أرض و5 أدوار متكررة، ويوجد بكل طابق بالعمارة 4 شقق سكنية، وتبدأ مساحات الشقق من 106 أمتار إلى 118 مترًا، ويوجد مساحات خضراء لكن لا يوجد مصاعد كهربائية في المشروع، لكن في بعض المدن مثل الشروق والمنصورة الجديدة أصبح يوجد مصعد كهرباء في المرحلة الجديدة من المشروع.

ومن عيوب مشروع سكن مصر أنه لا يتوافر به الكثير من الخدمات المتعارف عليها مثل: المولات – المدارس، لكنه يحتوي على بعض المحلات التجارية أسفل العمارات السكنية، كما با يوجد بالمشروعات صور خرساني أو بوابات أمن لكن يحيطه فقط مجموعة من الأشجار.

وتتوافق شقق سكن مصر مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% و30 سنة سداد، التى تم إطلاقها 13 يوليو الماضي من البنك المركزي لتسهيل عملية الحصول على وحدة سكنية بأقساط مناسبة.

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