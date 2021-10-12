أرض الخيالة.. خطوة على طريق التخلص من عشوائيات القاهرة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية وصندوق التنمية الحضرية، تنفيذ مخطط مشروع أرض الخيالة بمحافظة القاهرة.

ويعتبر مشروع أرض الخيالة أحد مشروعات السكن البديل عن المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة.

وقال صندوق التنمية الحضرية، إنه حتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية وجارى الانتهاء من تنفيذ منطقة الخدمات والتي تشمل: مسجد وكنيسة ومركز شباب ومدارس ومكتب بريد ونقطة إطفاء ونقطة شرطة ومنافذ بيع.

كان وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على تخصيص أرض منطقة (الخيالة) بنطاق حي البساتين ومساحتها 37.5 فدان، والتي سبق اعتماد مشروع تخطيط المنطقة وعرضها على وزير التنمية المحلية، تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لإقامة مجتمع سكني متكامل لسكان العشوائيات.

ويضم المشروع 42 عمارة سكنية لنقل سكان المناطق العشوائية التي يتم إخلاؤها وإزالتها، إضافة إلى إقامة مجتمع سكني متكامل يضم كافة الخدمات اللازمة.

،ومن بين الخدمات التي ستتوفر بالمدينة مدرسة على مسطح 2700 متر مربع تقريبًا، ونقاط شرطة وإطفاء ومركز إسعاف ومركز طبي ومكتب بريد وكذلك مركز شباب على مسطح 6700 متر مربع تقريبًا إضافة إلى إنشاء مسجد وكنيسة.