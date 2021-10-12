بعد الأمطار الغزيرة والرعد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية والسريعة، ويمكن حدوث ظواهر لأكثر من فصل في اليوم الواحد، وهو ما يحدث الفترة الحالية، من ارتفاع درجات الحرارة صباحًا، وانخفاضها مساء، وسط حدوث ظواهر جوية أخرى.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي، أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بالنهار، لكن مع بداية الليل وغياب أشعة الشمس واختلاف درجات الحرارة، يؤدي إلى تكون السحب الرعدية، والتي انتشرت في عدد من المناطق أمس، مع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة ستكون هناك فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، وهي خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بعد حدوث أمطار غزيرة ورعد أمس.

وتابع شاهين: "حتى الآن لم نسجل أي تقلبات جوية عنيفة أو فترة من عدم الاستقرار في حالة الطقس".