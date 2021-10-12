25 صورة وفيديو ترصد زيارة مدبولي لمحافظة الأقصر لمتابعة أعمال التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم عدد من المشروعات فى محافظة الأقصر، بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة "حياة كريمة".

ويرصد "الخليج 365" زيارة مدبولي عبر 25 صورة وفيديو خلال جولته في الأقصر:







