شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى سقوط كوبرى الزهراء بطور سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، إثر سقوط جزء من كوبرى المشاه فى حى الزهراء بمدينة الطور فى جنوب سيناء، نتيجة اصطدام سيارة نقل تحمل كراكة بجسم الكوبرى الذى سقط على السيارة.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من قسم شرطة طور سيناء، يفيد بسقوط جزء من كوبرى المشاة بحى الزهراء على سيارة نقل، نتيجة اصطدام السيارة بجسم الكوبري، وتبين أن السيارة تابعة للحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، وكانت تحمل كراكة حفر، واصطدمت الكراكة بجسم الكوبري، الذى سقط فوق كابينة السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم بدر محمد إبراهيم فريج، سائق 50 سنة، وأمير عبد العظيم السيد 43 سنة، وفاة مكان الحادث، وعماد حمدى محمد زيدان 40 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة جنوب سيناء، كما أسفر الحادث عن إصابة رابع يُدعى أيمن شكرى إسماعيل 50 سنة من جنوب سيناء أيضاً باشتباه كسر فى الساق اليسرى، وجرى نقله إلى مستشفى الزهراء الطبى للعلاج.

وشهد حى الزهراء بمدينة طور سيناء حادثا، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل تحمل كراكة بجسم كوبرى المشاة مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الكوبري، وتبين أن سائق السيارة أخطأ فى تقدير ارتفاع الكوبرى مما أدى إلى اصطدام حمولة السيارة بجسم الكوبرى الذى سقط على السيارة.