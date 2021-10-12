شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: دول تجمع فيشجراد حريصة على تعزيز التعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، فى قمة تجمع فيشجراد التي تضم دول التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا تمثل أهمية كبرى، خاصة أن مصر أحد الدول الثلاث التي يتم توجيه الدعوة لها لحضور القمة إضافة إلى كل من اليابان وألمانيا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر هى الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط التي يتم دعوتها لحضور هذا التجمع الهام، وهذا يعكس عدد من الحقائق.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن أبرز ما يعكسه حضور مصر هذا التجمع هو التقدير والاحترام الكبير الذى يكنه الدول الأربعة بالرئيس عبد الفتاح السيسى وجهوده المستمرة فى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا بجانب الإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، كما أن توجيه الدعوة للرئيس السيسى يعكس إرادة قوية من قبل الدول الأربعة على تدعم العلاقات التعاون مع مصر فى كافة المجالات.