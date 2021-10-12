شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها كلمة الرئيس فى مؤتمر صحفى بقمة «فيشجراد ومصر»: نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه.. مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان.. أنا مسؤول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.. و"حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصري.. لم تخرج مركب هجرة غير شرعية واحدة من مصر.. نتعامل مع اللاجئين كضيوف ولم نقبل من منظور أخلاقى أو إنسانى أن يتم جمعهم فى معسكرات أو تصديرهم إلى أوروبا.

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