شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استلام الشهادات المؤمنة لطلاب الثانوية العامة دور ثانى غدا من المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من إصدار الشهادات المؤمنة لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة وفي طريقها للمديريات ثم المدارس وعلى الطلاب استلامها من المدارس بعد الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء 13اكتوبر 2021 .

وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 153852 طالب وطالبة، حضر منهم 153794 طالب وطالبة، موضحة أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 133774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح وصلت إلى 87%.

وعلى جانب آخر ، كانت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالمحافظات، وجهت بإخطار الإدارات التعليمية للتنبيه على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بأماكن استلام وتوزيع الوجبات، وعلى مندوبي جهة التوريد (وجود الشهادة الصحية - ارتداء الكمامة - قفاز اليد) وذلك عند تسليمهم الوجبات للمدارس المستفيدة من الوجبات، وتقوم لجان التغذية بالمدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة والقفاز، والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ، والتأكد من نظافة وسيلة نقل الوجات من جهة التوريد للمدارس المستفيدة.