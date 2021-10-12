شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بداية الدورى 25 أكتوبر وعودة الجمهور من الأسبوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجارى رسميا، وذلك على هامش مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022 بحضور مندوبى الأندية والمكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة.

ويحمل الزمالك، لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصرى، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.

وكشف ثروت سويلم المتحدث الرسمى باسم رابطة الأندية، أنه تقرر سحب قرعة مسابقة الدورى العام الجديد فى الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الكورنيش بالقاهرة.

وقال سويلم إنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم افريقيا 2019 بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





رسميا.. عودة الجمهور للملاعب فى أول أسبوع للدورى الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد، وقال أحمد دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز المقامة حاليا:"هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل اعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

ويضيف رئيس الرابطة: "الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية".

ويحمل الزمالك لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصري، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.





النيابة الإدارية تحقق مع 7 أفراد فى واقعة لقاحات كورونا بالمنيا

تحقق النيابة الإدارية، مع 7 أفراد الأمن الخاص بمخازن الأدوية في المنيا، حول واقعة اللقاحات وكشفت التحقيقات، حيث وقعت مشاداة كلامية بين أفراد الأمن والسائق، موضحين أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تتعد 30 دقيقة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن متوجها إلى القاهرة.

وأمرت النيابة العامة بالمنيا، بحبس صيدلي وأمين مخازن وسائق 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية العثور على 13 ألفا و412 عبوة من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة قرية إبشاق بمركز ببني مزار شمال المنيا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن هناك عجزا يصل إلى 18 ألفا و400 عبوة تقدر قيمتها بخمسة ملايين و23 ألف جنيه، وأن الكمية التي عُثر عليها أصبحت غير صالحة للاستخدام لوجوب حفظها في درجات حرارة منخفضة وتعرضها لعوامل جوية أثرت على فاعليتها وكفاءتها.





مصرع سائق وإصابة آخر فى انهيار كوبرى مشاة بجنوب سيناء بعد مرور حفار أسفله

انهار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء نتيجة اصطدام حفار تحملة سيارة نقل تابعة لمحافظة جنوب سيناء، وأسفر الحادث عن وفاة سائق سيارة نقل بعد اصطدامها بكوبرى مشاة بمنطقة الزهراء بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب آخر.

وكان كوبرى المشاة سقط عصر اليوم، الثلاثاء، بجنوب سيناء نتيجة اصطدام سيارة نقل به وجرى على أثر الحادث انتقال الجهات المعنية لمكان الحادث للتعرف على ملابساته وإنقاذ الموقف.





المترو يعلن عودة مواعيد العمل بمحطة المرج الجديدة لطبيعتها

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من 5:15 صباحا .

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15 م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35 م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م .