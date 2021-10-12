شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط مقهى لتقديمه الشيشة بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم من ضبط مقهي مخالف مغلق من الخارج ويزاول النشاط من الداخل ويقدم الشيشة للمواطنين بحدائق الأهرام بالمخالفة للقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

وقامت محافظة الجيزة بضبط المقهي بالمنطقة ز بحدائق الأهرام، وقد تم مصادرة كافة محتويات المقهي من كراسي وترابيزات والشيش ومستلزماتها مع القيام بغلق المقهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتأتي الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع التأكد من عدم تكرار المخالفه مجددا.