شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مقتنيات المتحف الحربى القومى بقلعة صلاح الدين الأيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم المتحف الحربي القومي بقلعة صلاح الدين مجموعة من القطع الأثرية والمقتنيات، حيث أنشئ المتحف عام 1937 بمبنى وزارة الدفاع القديم بشارع الفلكى، ثم انتقل إلى مبنى مؤقت بجاردن سيتى عام 1938 إلى أن تم نقله مرة أخرى بقصر الحرم بقلعة صلاح الدين الأيوبي وافتتح رسمياً فى نوفمبر 1949، وأعيد تجديده وافتتاحه فى عام 1982، وتم تطوير المتحف عدة مرات بعد ذلك وتم افتتاحه حتي عام 2011 حين تم البدء في مشروع تطويره وترميمه ليصبح مزارا جديدا يضاف إلى مزارات قلعة صلاح الدين الأيوبي، وقد تم افتتاح المتحف من جديد يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 اكتوبر 2021 تزامنا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.

ومن أهم مقتنيات المتحف.. العصر الفرعوني:يضم مجموعة من تماثيل للملوك المحاربين مثل تحتمس الثالث والعديد من اللوحات الحجرية، أهمها لوحة تمثل الملك رمسيس الثالث وهو ينقض على الأعداء، بالإضافة إلى نموذج لعجلة حربية ولوحة حجرية يظهر عليها منظر تصويري لصناعة العجلات الحربية، وكذلك جدارية تمثل انتصار الملك رمسيس الثاني على الحيثيين.

العصر اليوناني الروماني:

- نموذج رأس للإسكندر الأكبر.

- مرسوم رفح وهو من أهم المقتنيات بالمتحف حيث يؤرخ لانتصار المصريين على السلوقيين في معركة رفح بقيادة الملك بطليموس الرابع.

- بعض البرديات التي تؤرخ للعسكرية في العصرين اليوناني الروماني، وبعض التماثيل للملوك البطالمة، وتمثال لأحد الجنود الذين شاركوا في معركة رفح.

العصر القبطي:من أهم ما يضمه المتحف أيقونة تمثل القديس مارجرجس، الذي يُذكر أنه تعلم الفروسية وانضم إلى الجندية وتدرج فيها وتولى العديد من المناصب العسكرية. العصر الإسلامي:مجسمات لأبواب وأسوار القاهرة والقلاع والحصون، كحصن محمد علي بالمقطم، وحصن كوستا باشا بالإسكندرية، وبانوراما لأشهر المعارك في هذا العصر، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة. العصر الحديث والمعاصر: تضم مجموعة فريدة من النياشين والأنواط والأوسمة والميداليات التي تعبر عن العسكرية المصرية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة الخاصة المهداه من الراحلين المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة والمشير محمد طنطاوي وغيرهم من القادة المصريين في العصر المعاصر، وبعض من الأسلحة من حرب أكتوبر.