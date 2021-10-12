شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق مع 7 أفراد فى واقعة لقاحات كورونا بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق النيابة الإدارية، مع 7 أفراد الأمن الخاص بمخازن الأدوية في المنيا، حول واقعة اللقاحات وكشفت التحقيقات، حيث وقعت مشاداة كلامية بين أفراد الأمن والسائق، موضحين أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تتعد 30 دقيقة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن متوجها إلى القاهرة.

وأمرت النيابة العامة بالمنيا، بحبس صيدلي وأمين مخازن وسائق 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية العثور على 13 ألفا و412 عبوة من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة قرية إبشاق بمركز ببني مزار شمال المنيا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن هناك عجزا يصل إلى 18 ألفا و400 عبوة تقدر قيمتها بخمسة ملايين و23 ألف جنيه، وأن الكمية التي عُثر عليها أصبحت غير صالحة للاستخدام لوجوب حفظها في درجات حرارة منخفضة وتعرضها لعوامل جوية أثرت على فاعليتها وكفاءتها.

وكان فريق من النيابة الإدارية قام بمعاينة موقع وجود اللقاحات وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح "سينوفارم" المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألفا و214 عبوة مخصص لـ 26 ألفا و428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن في المنيا، قد تلقت بلاغا من أهالي قرية إبشاق ببني مزار، يوم الخميس الماضي، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا المُستجد بجوار الترعة المارة بالقرية، وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على كميه من لقاح "سينو فارم" المخصص للوقاية من وباء كورونا تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.