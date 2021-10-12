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مصرع سائق وإصابة آخر فى انهيار كوبرى مشاة بجنوب سيناء بعد مرور حفار أسفله

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القاهرة - سامية سيد - انهار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء نتيجة اصطدام حفار تحملة سيارة نقل تابعة لمحافظة جنوب سيناء، وأسفر الحادث عن وفاة سائق سيارة نقل بعد اصطدامها بكوبرى مشاة بمنطقة الزهراء بمحافظة جنوب سيناء، وأصيب آخر.

وكان كوبرى المشاة سقط عصر اليوم، الثلاثاء، بجنوب سيناء نتيجة اصطدام سيارة نقل به وجرى على أثر الحادث انتقال الجهات المعنية لمكان الحادث للتعرف على ملابساته وإنقاذ الموقف.

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انهيار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء

 

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انهيار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء

 

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انهيار كوبرى الزهراء بمدينة طور سيناء

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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