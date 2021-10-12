شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالعاصمة المجرية بودابست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة المجرية بودابست، حيث كان فى استقبال الرئيس السيسى نظيره يانوش أدير الرئيس المجرى، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين.

ويتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حاليا فى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلًا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر فى قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.