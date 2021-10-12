استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات لقطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البرى من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأكدت المصادر المسئولة، تشغيل المعبر، على استمرار افتتاح المعبر، اليوم، لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، علاوة على إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية؛ للتيسير على الإخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

كما يتم تعطيل العمل بالمعبر بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.