شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من خطورة استخدام الكورتيزون والهرمونات لتحسين الأداء البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم؛ لما قد تسببه تلك الأدوية من خطورة بالغة، وقد تعرض الحياة للخطر.

وأشارت الهيئة إلى أن البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات ( الكورتيزون)؛ بشكل خاطئ اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية.

وأوضحت أن هناك اعتقاد خاطئ بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط لمدرات البول قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل " الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة".

وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون وأدوية الهرمونات ومدرات البول دون إشراف طبى، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبى.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذو جودة عالية.