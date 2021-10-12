شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": ارتفاع وعى المصريين بمنصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على قياس مدى وعى المصريين بجهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، أجرى المركز استطلاعاً للرأى حول مدى علم المصريين بمنصة مصر الرقمية، والخدمات الحكومية التى تقدمها للمواطنين بشكل إلكتروني، وذلك خلال شهرى أبريل وسبتمبر الماضيين.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة وعى المصريين بالمنصة، خلال الاستطلاع الأخير فى شهر سبتمبر، وبلغت نسبة المواطنين الذين هم على علم بالمنصة وخدماتها 35.7% خلال استطلاع سبتمبر، فى مقابل 21.2% خلال استطلاع شهر أبريل، بارتفاع قدره 15 نقطة مئوية.

وقد جاءت خدمات إضافة المواليد على البطاقة التموينية، أو استخراج بدل فاقد لها، وخدمة استخراج شهادات الميلاد، واستخراج بطاقات الرقم القومى فى مقدمة الخدمات التى حاول المواطنون الحصول عليها من خلال المنصة.

جدير بالذكر، أن منصة مصر الرقمية تمثل رؤية وخطة شاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تعمل المنصة على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول عليها بمختلف أنواعها. وقد تم إطلاقها فى عام ٢٠٢٠ بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل المستمر على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.