شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهدف برنامج وزارة التضامن "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل "بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، في إطار المشروع القومي لتنمية قري الريف المصري "حياة كريمة".

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن أهدف حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

الحملة تشمل كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة".

تستهدف الحملة توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات.

يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الإنجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.