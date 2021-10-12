"معلومات الوزراء": ارتفاع وعي المصريين بمنصة مصر الرقمية



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أظهر استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاع نسبة وعي المصريين بمنصة مصر الرقمية، وخدماتها إلى 35.7% خلال سبتمبر، في مقابل 21.2% خلال استطلاع شهر أبريل، بارتفاع قدره 15%.

وأوضح الاستطلاع - الذي جرى حول مدى علم المصريين بمنصة مصر الرقمية، والخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين بشكل إلكتروني، خلال شهري أبريل وسبتمبر الماضيين - أن خدمات إضافة المواليد على البطاقة التموينية أو استخراج بدل فاقد لها، وخدمة استخراج شهادات الميلاد، واستخراج بطاقات الرقم القومي جاءت في مقدمة الخدمات التي حاول المواطنون الحصول عليها من خلال المنصة.

وتمثل منصة مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتكون بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تعمل المنصة على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول عليها بمختلف أنواعها.

وقد جرى إطلاق المنصة في عام 2020، بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل المستمر على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.​