وزير النقل يتابع تنفيذ مشروعات تطوير مواني السخنة والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع كل من رئيس هيئة مواني البحر الأحمر ومدير مشروع ميناء السخنة، بحضور قيادات وزارة النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية.

تابع الوزير، خلال الاجتماع، أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة؛ حيث يتم إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع؛ خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط؛ خصوصًا مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15% والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 70% .

وأكد الوزير ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث المواني العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

تابع وزير النقل الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمر؛ مثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 65م طولي وغاطس 10م، وكذلك تم متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا، والتي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبًا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي، بغاطس 17 مترًا؛ حيث ستسهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويًّا، تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًّا.

وأكد وزير النقل أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

وناقش الوزير الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة ميناء نويبع والتي تتضمن استكمال أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وإنشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع وكذلك مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبنى الإداري بالسويس، بالإضافة إلى استعراض رفع كفاءة ميناء الغردقة وتشمل استكمال أعمال إنشاء مبني إداري خدمي واستثماري أمام ميناء الغردقة على مساحة 575م2.