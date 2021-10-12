"الزراعة": تحصين أكثر من 651 ألف رأس ماشية ضد "طاعون المجترات الصغيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريراً حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والذي بدأ يوم 18 سبتمبر 2021 بجميع المحافظات؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تحصين 651 ألفًا و964 رأس ماشية، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة؛ بينها 535 ألفًا و100 رأس أغنام، و116 ألفًا و864 رأس ماعز، حتى 11 أكتوبر 2021.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم؛ لحمايتها من الأمراض والأوبئة.