محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط موظفين لاستغلال موقعهما الوظيفي وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إثنين من موظفي أحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المُسلمة إليهما، والتحصل على باقي القيمة لمصلحتهما في إطار التربح المادي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.