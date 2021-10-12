جريمة سببها 130 جنيهًا.. تأجيل محاكمة سائق وزميله بتهمة قتل شاب لـ6 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق وزميله بتهمة قتل شاب بسبب خلاف على 130 جنيه لجلسة 6 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، تفاصيل مقتل المجني عليه جرجس سامي، 19 سنة بطعنة من سائق ميكروباص وزميله في عين شمس.

وقال سامي نصيف، والد الضحية في التحقيقات إن ابنه مالك محل لبيع "مستلزمات السيارات"، وإن المتهمين يسكنان عقارًا مواجهًا للمحل، واشتريا من نجله "إستيكرات" لسيارة ميكروباص يعملان عليه بـ130 جنيهًا.

وأضاف والد الضحية أن نجله طالب المشتريين بثمن الإستيكرات لكنهما رفضا، وماطلا لأكثر من شهر بأسباب واهية، مضيفًا "كان حلمه مشروعه ينجح.. دايمًا بيساعدني في مصاريف البيت".

ويوم الواقعة، نادى "جرجس" على المتهمين مطالبًا بـ130 جنيهًا ثمن "الإستيكرات" لكنهما رفضا، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، استل إثرها أحد المتهمين مفكًا وسدد إليه طعنات عدة في الرقبة فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

في ذاك الوقت، كان الأب يتلقى مكالمة هاتفية من "مينا" صديق ابنه يخبره بتعرضه للطعن، ونقله إلى المستشفى، فهرول إليه حيث ألقى النظرة الأخيرة على جثمانه.