إصابة 8 طلاب بسبب التدافع داخل مدرسة بكرداسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 طلاب بسبب التدافع داخل إحدى مدارس مركز كرداسة شمال الجيزة، الثلاثاء.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بحدوث تدافع داخل مدرسة نتج عنه إصابات.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش شمال أكتوبر بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص الواقعة من خلال قوة منن القسم تنسيقا مع وحدة المباحث.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين أحمد فايز وعبد الرحيم الرفاعي توصلت إلى أنه أثناء نزول الطلاب درجات السلم حدث تدافع لعدد منهم ما أسفر عن إصابة 8 طلاب بكدمات وسحجات.

نقل طالب إلى مستشفى الشيخ زايد بينما تلقى 7 أخرون الإسعافات الأولية بالمدرسة وغادروا. وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.