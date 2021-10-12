خلال 24 ساعة.. ضبط 186 سلاحا ناريا وتنفيذ 84411 حكمًا قضائيًا متنوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (186 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهم)، وضبط 262 قضية مخدرات، بإجمالي 269 متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 84411 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.