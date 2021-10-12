أخبار مصر

خلال 24 ساعة.. ضبط 186 سلاحا ناريا وتنفيذ 84411 حكمًا قضائيًا متنوعًا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (186 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهم)، وضبط 262 قضية مخدرات، بإجمالي 269 متهم.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملة 84411 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا