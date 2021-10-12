ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مطبعة بدون ترخيص وتزوير محررات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مطبعة بدون ترخيص وتزوير محررات ومستندات رسميه بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام كلٍ من (مصمم جرافيك – عامل وشريك بمطبعة، لأحدهما معلومات جنائية) باستغلال شقة سكنية "مُستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة كمطبعة "بدون ترخيص" وتزوير شهادات تحليل (PCR)وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبحوزتهما الأجهزة والأدوات المُستخدمة (ماكينة طباعة كبيرة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - لاب توب – مبلغ مالي " - 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية- 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير- مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)- مجموعة ملصقات (إستيكر).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما

المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.