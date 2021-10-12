سقوط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص "أحدهم يعمل بإحدى الدول "، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابي من خلال قيام أحدهم "الذى يعمل بإحدى الدول" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها لباقي المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.