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إزالة التعديات على أملاك الدولة بسوق محمود طلعت بمدينة نصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد أنور، لليوم الثانى على التوالي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن رفع الاشغالات وإزالة المخالفات والتعديات علي أملاك الدولة بسوق محمود طلعت المتفرع من شارع الطيران المنطقة الثانية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثانى مدينة نصر، وشرطة المرافق.

وفى السياق تم رفع كفاءة شبكة الانارة بشوارع الحى شملت شوارع "عباس العقاد، وسمير امين، وشارع هانى كساب، وشارع حسن المأمون وشارع واحة العمر، وشهدت شوارع الحى صباح اليوم شفط مياه الأمطار من تحت كوبري عباس العقاد مع حسنين هيكل وطريق النصر.

وناشد الحى سكان شارع أنور المفتى المنطقة الثانية مدينة نصر بمنطقة صقر قريش، برفع سياراتهم من الشارع لتنفيذ أعمال تطوير بتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتعميم الحملات على كافة الأحياء لاسترداد أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وتنفذ أجهزة الدولة حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة واستردادها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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