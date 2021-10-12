شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" توقع برتوكولا للتأمين على الأعضاء وسياراتهم ضد مخاطر المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، بروتوكول تعاون مع شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة "شركات حكومية تتبع وزارة قطاع الأعمال العام"، لتوفير العديد من الخدمات التأمينية التى يحتاجها أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، البروتوكول تقديم عدة خدمات للأطباء البيطريين، هى:

1-وثيقة تأمين المسئولية المهنية والتى تغطى الأخطاء المهنية للطبيب بحادث واحد أو لعدة حوادث خلال السنة بحد أقصى 150 ألف جنيه، وبحكم قضائى نهائى ضد الطبيب بمقابل قسط سنوى بإجمالى 135 جنيه فقط لكل طبيب.

2-وثيقة تأمين ضد مخاطر ممارسة المهنة، وذلك لتغطية مخاطر "الوفاة -العجز الكلى المستديم-الجزئى المستديم"، الناتج عن حادث أو أى أوبئة مثل وباء " COVID-19"، كما تغطى الوثيقة مصاريف الجنازة للوفاة بحادث أو بالوباء بحد أقصى 4000 جنيه، ويكون مبلغ التأمين لكل طبيب 200 ألف جنيه سنويا مقابل قسط سنوى يتحمله الطبيب بإجمالى قيمته 495 جنيها.

3 - وثيقة تأمين سيارات: يكون التأمين شامل السيارات الحديثة أو المرخصة حتى 10 سنوات موديل مقابل قسط سنوى قيمتة 1.7% بخلاف مصاريف إصدار العقد والضرايب والدمغات من قيمة مبلغ تأمين السيارة المطلوب التأمين عليها، وفى حال زيادة عمر السيارة عن 10 سنوات حتى 15 سنة يرتفع القسط بنسبة 10%، وإذا زاد العمر عن 15 سنة حتى 20 سنة يرتفع القسط بنسبة 15% من قيمة قسط تأمين.

وأشارت إلى وجود عدة شروط للتأمين على السيارات، "السيارات الجديدة" التي لم تُرخص بعد: خطاب من النقابة موضح به بيانات السيارة (رقم الشاسيه/رقم الموتور إن وجد/ نوع السيارة/موديل السيارة/قيمة السيارة) أو صورة مبايعة السيارة- صورة البطاقة لصاحب السيارة- صورة الكارنيه لصاحب السيارة- رقم هاتف (الموبايل) صاحب السيارة - اسم البنك المستفيد إن وجد، أما السيارات المُرخصة، فيتم تقديم خطاب من النقابة موضح به بيانات السيارة (رقم الشاسيه/رقم الموتور/نوع السيارة/موديل السيارة/قيمة السيارة)، وصورة البطاقة لصاحب السيارة، صورة الكارنيه لصاحب السيارة، وصورة رخصة السيارة، و رقم هاتف (الموبايل) صاحب السيارة، وإجراء معاينة السيارة بواسطة شركة التأمين، اسم البنك المستفيد إن وجد.