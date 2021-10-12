شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات بشوارع الصناديلي وسعد زغلول وأحمد ماهر بميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة حملات لإعادة الانضباط وإزالة اشغالات وتعديات المحال العامة والمنشأت التجارية بشوارع سعد زغلول والصناديلى وأحمد ماهر في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة كافة التعديات على الطريق العام وتحقيق وعدم السماح بوجود إشغالات .

وأزال حي جنوب بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس الحي، التندات والاستاندات الخاصة بالمعروضات والوصلات الكهربائية المخالفة والتعديات علي الطريق العام بالشوارع، كما قام حي جنوب الجيزة بالتعاون مع هيئة النظافة بأعمال إزالة الاشغالات التند والتعديات والمخلفات من منطقة مجمع الصناعات الإنتاجية لشباب الخريجين أسفل دائرى المنيب.

وتعد الحملة هي ثانى أكبر الحملات التي تم تنفيذها بتلك الشوارع، وتأتى ضمن أعمال المتابعة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، حيث تم رفع وإزالة التندات والمظلات المخالفة بالشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين، وفتح الشارع للمارة.



































