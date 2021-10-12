شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: اعتذار ولى أمر لمعلمة بالقليوبية بعد تعديه لفظيا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، شكوى من إيمان إبراهيم محمد، معلمة بمدرسة (بلتان الرسمية للغات) بطوخ محافظة القليوبية، بتعدى ولي أمر عليها بالسب، والإهانة، لأنها طبقت تعليمات وزارة التربية والتعليم، ومنعته من دخول فناء المدرسة أثناء خروج التلاميذ.

وقام محمد بكري بيومي، مدير المدرسة بإبلاغ الشرطة، وحررت المعلمة محضر لولي الأمر .

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية بطوخ، بالتدخل ومتابعة محامى اللجنة النقابية لتطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر، والحفاظ على حق المعلمة المتفانية فى عملها وتمسكها بمنع التزاحم داخل المدرسة تنفيذاً للشروط الصحية والوقائية.

وقادت اللجنة النقابية، مفاوضات صلح بين الطرفين، مع الحفاظ على حق المعلمة الأدبي والمعنوي، وتقدم ولي الأمر باعتذار للمعلمة أمام جميع العاملين بالمدرسة، لرد هيبتها وكرامتها أمام زملائها وطلابها، وتم تحرير محضر صُلح بينهما، بعد ذلك لانهاء الأزمة.

وقام حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بطوخ بتكريم المعلمة، لتحملها الصعاب من أجل صحة وسلامة طلابها، ومنحها درع من النقابة نيابة عن خلف الزناتى نقيب المعلمين.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.