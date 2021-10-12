شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بسرعة إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحى بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تفقد أعمال تطوير الطريق التبادلى الواقع بجوار القرية الذكية والجارى توسعة الحارات المرورية به بطول 3.5 كم بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميله وإجراء تنسيق عام له، ووجه المحافظ مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

واستكمالا للمتابعات الدورية التي يجريها محافظ الجيزة لمتابعة أعمال التطوير الجارية، تفقد المحافظ، رفع كفاءة وتجميل الأسوار الخارجية بقطاع هضبة الأهرام، والتي تضم أعمال تجميل وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة للمشاة وتدعيمها بمساحات خضراء وزراعات، وذلك بالقطاع الواقع من البوابة الثالثة حتى الرابعة.

ووجه المحافظ، مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء وزيادة ورديات العمل لضمان الالتزام بنسب التنفيذ لاستكمال القطاعات الأخرى، كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة الطريق البطيء بذلك القطاع من أعمال تجريد ونظافة ورفع المخلفات وزراعه الأشجار لإظهاره بالشكل الجمالي إلى جانب تركيب البلدورات وأعمال إحلال وتجديد لأعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة ضمن خطة شاملة جار تنفيذها لتحسين الصورة البصرية.

كما وجه المحافظ رئيس قطاع هضبة الأهرام بالمتابعة المستمرة لأي أعطال في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتنسيق الدوري مع شركة المياه والصرف لإصلاح أيه أعطال داخل القطاع وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.



















