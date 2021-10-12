ميقاتى يشهد توقيع عقد تطوير ميناء طرابلس بين مجلس الإنماء و"المقاولون العرب"

ووقع الاتفاقية كل من الجسر وحازم عبد الغفار ممثل شركة المقاولين العرب، منفذة المشروع الممول من البنك الاسلامي بمبلغ 87 مليون دولار.

القاهرة - سامية سيد - شهد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحرى والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوى.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012