شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يشهد توقيع عقد تطوير ميناء طرابلس بين مجلس الإنماء و"المقاولون العرب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحرى والذى تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوى.
شارك في حفل التوقيع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر والمديرة الإقليمية للبنك الدولى مى العلي ونقيب مهندسي طرابلس والشمال بهاء حرب ومدير ميناء طرابلس أحمد تامر ورئيس دار الهندسة مروان قبرصلي ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب سيد فاروق .
ووقع الاتفاقية كل من الجسر وحازم عبد الغفار ممثل شركة المقاولين العرب، منفذة المشروع الممول من البنك الاسلامي بمبلغ 87 مليون دولار.