شكرا لقرائتكم خبر عن "خريجى الأزهر" تلتقى رئيس الاتحاد العربى للتطوع لتفعيل أنشطة سفراء الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حسن بو هزاع - رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، تم بحث سبل التعاون، وتفعيل البروتوكول الذي تم عقده بين المؤسستين بشأن مشروع سفراء الأزهر للبرامج والمسابقات العربية للأزهريين.

رحب أسامة ياسين – نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بتفعيل البروتوكول المشترك بين المنظمة والاتحاد العربي للتطوع، مؤكدا أن المنظمة تبذل جهدًا كبيرًا في مجالات متعددة من خلال فروعها الداخلية والخارجية، ومن خلال مشروع سفراء الأزهر، وما يقدمه من برامج وأنشطة للأزهريين وذويهم وإصدار العديد من الكتب التي تناقش الأفكار المتطرفة لتفنيدها، كما أوضح أن المنظمة لم تقف عاجزة أمام أزمة كورونا بل استمرت أنشطتها وفعالياتها الثقافية والعلمية على أكمل وجه، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس مع الشباب سواء أزهريين أو غيرهم.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أن المنظمة قد استحقت في اليوم العالمي للتطوع الحصول على قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية عن مشروع سفراء الأزهر عام 2019م، وأن الاتحاد العربي للتطوع على استعداد تام لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة مع المنظمة.

كما عقدت أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة - المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، اجتماعًا لبحث آليات ثقافة التطوع والعمل الريادي المجتمعي من خلال تدشين عدد من الفعاليات والمبادرات التطوعية.

على هامش اللقاء، قام الوفد بزيارة لمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث أشاد الوفد من خلال الحوار مع الوافدين الملتحقين بالمركز بمستواهم المتقدم في مستويات اللغة العربية.