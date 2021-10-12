شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة الذرية يستقبل وفدا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، وفدا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبرلمان ومجلس الشيوخ المصري، وصاحبهم في جولة شملت بعض المنشآت الحيوية والمهمة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي بالإضافة إلي وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة.

وحرص الدكتور عمرو الحاج قبل بداية الجولة علي تهنئة النواب ببداية الدورة البرلمانية الثانية وعلى الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي تحققت خلال الدورة البرلمانية الأولى وقام بعرض نبذة عن أنشطة الهيئة ودورها في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الإقتصاد المصري.

وأضاف الحاج علي أن هيئة الطاقة الذرية بما يتوافر لها من خبرات علمية وبشرية علي مدار أكثر من ستين عاماً تعد أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية.

وجدير بالذكر أن هيئة الطاقة الذرية والتي تم إنشائها في خمسينيات القرن الماضي تعد بيت الخبرة الوطني في مجال ابحاث وتطبيقات الطاقة الذرية السلمية حيث تمتلك 4 مراكز بحثية تهتم بإجراء البحوث في مختلف فروع الفيزياء النظرية والتجريبية، وتصميم وتشغيل المعجلات الأيونية، وبحوث وتطبيقات الليزر والبلازما، وبحوث تطوير الإلكترونيات لأهداف القياسات النووية ومعالجة النفايات المشعة، بالإضافة إلى البحوث والتطوير فى مجال المفاعلات الذى يشمل فيزياء وهندسة المفاعلات وعلوم وهندسة المواد ومواد المفاعلات، والتحليل التنشيطى النيترونى والتدريع الإشعاعي ... وغيرها، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى القيام بالتجارب على المستوى نصف الصناعى لتحسين خواص المواد البوليميرية والمنسوجات والمطاط والأخشاب والبويات مما يرفع من قيمتها الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إنتاج المركبات الصيدلانية المرقمة واسعة الاستخدام فى التشخيص الطبي.