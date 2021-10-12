شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القاهرة الجديدة ينجح فى إجراء عمليتى إزالة ورم غدى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قام فريق طبي من المستشفي باجراء جراحة ناجحة عبارة عملية استئصال ورم من الفك السفلي ossifying fibromaو التعويض العظمي الفوري، وأيضا عملية استئصال كيس بالفك العلوي مع تعويض فوري من عظام الحوض مع إضافة البلازما غنيه الصفائح، علي أيدى فريق طبي متميز. القاهرة - سامية سيد - قام فريق طبي من المستشفي باجراء جراحة ناجحة عبارة عملية استئصال ورم من الفك السفلي ossifying fibromaو التعويض العظمي الفوري، وأيضا عملية استئصال كيس بالفك العلوي مع تعويض فوري من عظام الحوض مع إضافة البلازما غنيه الصفائح، علي أيدى فريق طبي متميز. قال الدكتور محمد ماجد عام مستشفي القاهرة الجديدة ان المستشفي تقدم العديد من الخدمات الطبية في جراحات الوجه والفكين والتي تعد من الجراحات الدقيقة، موضحا ان المستشفي تحتوي على 12 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات وتقوم عيادة القلب بتقديم كافة الخدمات الطبية لمرضي القلب، والتي تحتوي على أحدث اجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب.



قال مدير عام المستشفي، ان المستشفي تقوم بتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية باقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة و الباطنة والاطفال والعظام و العلاج الطبيعي والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد و تنظيم اسرة، وقسم للاسنان، وقسم للمبتسرين و حديثي الولادة مزود بعدد 16 حضانة و جاري تجهيز وحدة رعاية مركزة للاطفال، ووحدة الغسيل الكلوي المزودة بـ22 ماكينة غسيل كلوي. قال مدير عام المستشفي، ان المستشفي تقوم بتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية باقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة و الباطنة والاطفال والعظام و العلاج الطبيعي والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد و تنظيم اسرة، وقسم للاسنان، وقسم للمبتسرين و حديثي الولادة مزود بعدد 16 حضانة و جاري تجهيز وحدة رعاية مركزة للاطفال، ووحدة الغسيل الكلوي المزودة بـ22 ماكينة غسيل كلوي. قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجي أن مديرية الشئون الصحية تسعى دائما للعمل على رفع أداء الجراحات في أغلب المستشفيات التابعة لها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات، من معدات، او مستلزمات، واجهزة، وتطوير اقسام العمليات.