شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطعيم العاملين فى مجموعة HO Group والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم كافة المؤسسات بالاهتمام بالعنصر البشرى من خلال ادارة الموارد البشرية بكل مؤسسة وانطلاقا من هذا المبدء وايمانا من الأستاذ ايمن حسام باهمية هذا المورد, فاصدر سيادته التعليمات بالبدء فى تطعيم الساده العاملين فى المجموعه, ايمانا من سيادته بدوره الفعال فى دعم الدوله المصرية والمساهمه المجتمعية كأحد اهداف التنمية المستدامة ضمن مشروع مصر 2030 الذى اطلقه السيد رئيس الجمهورية حيث ان من أهم نقاط التطوير المجتمعى التى اشار اليها سيادته هى صحة المواطن المصرى.

وعليه قامت الدكتورة هنادى مديرة شؤون العاملين بشركة الشرق الاوسط باصدار تعليماتها بالبدء فى خطة تطعيم للعاملين واسرهم.

لذلك قامت ادارة الشركة بالتواصل مع السادة المسئولين فى وزارة الصحة لتطعيم الساده العاملين واسرهم كافة بدءا من تاريخ 14-9-2021

نتقدم اولا بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على حملة التطعيم الوقائى ضد فيروس كورونا

وتتوجه مجموعة الدكتور/ حسام عمر بخالص الشكر لكل من كان سببا فى نجاح حملة التطعيم فى كل محافظات الجمهورية وهم على التوالى:

1- السيدة الدكتورة/ هالة زايد – وزيرة الصحة

2- الدكتور/ محمد عبدالفتاح – رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة

3- الدكتور/ محمد شوقى – رئيس قطاع الصحة بالقاهرة

4- اعضاء القوافل المتمثلين فى الاطباء وفريق التمريض