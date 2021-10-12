شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى: ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.

‎- الجوافة 15 جنيها.

‎- بلح بارحى 34 جنيه

- ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎- رمان 8.5 جنيه.

‎‏‎- الباميا الخضراء 20 جنيها.

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.‎