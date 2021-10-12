شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
- الكوسة بـ 7 جنيه .
- الجزر بـ 10 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيه.
- الباذنجان العروس 7 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيها.
- الجوافة 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيه
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- العنب الأحمر 14 جنيها.
- رمان 8.5 جنيه.
- الباميا الخضراء 20 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.