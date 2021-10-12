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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:


‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.
‎- الجوافة 15 جنيها.
‎- بلح بارحى 34 جنيه
- ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎- رمان 8.5 جنيه.
‎‏‎- الباميا الخضراء 20 جنيها.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.‎

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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