شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحث العلمى يهنئ هانى الشيمى بانضمامه للجنة العليا بالأكاديمية الإفريقية للعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي بالتهنئة إلى الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة والعميد السابق لها والمستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بطوكيو اليابان حالياً على اختياره ضمن اللجنة العليا في الأكاديمية الإفريقية للعلوم ومقرها نيروبي – كينيا ممثلاً عن دول شمال إفريقيا ومصر في هذه اللجنة المنوط بها اختيار أعضاء الأكاديمية الجدد وأيضاً وضع الإستراتيجية العامة للأكاديمية الإفريقية للعلوم.

والجدير بالذكر أن الدكتور هاني الشيمي تم اختيارة عضواً بالأكاديمية الإفريقية للعلوم عام 2019 نظراً لغزارة انتاجه العلمي وأيضاً تأثير أبحاثه المنشورة على المجتمع العلمي العالمي والإفريقي وفي هذا العام تم اختياره ضمن أعضاء اللجنة العليا للأكاديمية الأفريقية للعلوم.

وكان الدكتور هاني الشيمي تقلد منصب نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي للعلاقات العلمية والثقافية خلال عام 2013 / 2014 وكان له تأثير واضح في تنشيط العلاقات العلمية الدولية بالأكاديمية وبعدها عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة منذ عام 2014 حتى 2017 ، وكان له الدور الرئيسي في دخول كلية الزراعة إلى التصنيف العالمي كأول مرة في تاريخها وذلك بعد نشاطها المكثف من خلال التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية بالإضافة إلى بصمتة الرئيسية لتحويل النظام اليدوي إلى إليكتروني من خلال تطوير البنية التحتية مع الأهتمام بالعملية التعليمية والبحثية داخل الكلية.