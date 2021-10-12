شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُكرم الضيف.. رسائل الرئيس السيسى خلال قمة فيشجراد "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر، متابعا: "نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر: "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 مليون مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون".

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال القمة كالتالى: