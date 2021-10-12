شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: نخطط لجعل ميناء السخنة الأكبر بالبحر الأحمر والأحدث بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة النقل اجتماعاً موسعاً مع كل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومدير مشروع ميناء السخنة وبحضور قيادات وزارة النقل لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري و تطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية.



تابعت الوزارة أن أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة تشمل إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.



كما يجرى تنفيذ الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها وحيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15 % والارصفة 8% وحاجز الامواج 70%.



وأكدت الوزارة على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرة إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

كما تابعت الوزارة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمرمثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا حيث يتم انشاء رصيف بطول 65 م طولي وغاطس 10 م وكذلك تم متابعة الخطوات التنفيذية لانشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا والتي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 متر حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل الى 3 مليون حاوية ، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل الى 7 مليون طن سنويا.

وأكدت الوزارة أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندى.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة ميناء نويبع، والتي تتضمن استكمال أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وإنشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع وكذلك مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبني الإداري بالسويس بالإضافة إلى استعراض رفع كفاءة ميناء الغردقة وتشمل استكمال أعمال إنشاء مبني إداري خدمي واستثماري أمام ميناء الغردقة.