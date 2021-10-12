شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر الأعلى عربيا وإفريقيا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجراف جديدًا، بعنوان "مصر الأعلى إفريقيًّا وعربيًّا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية" يرصد فيه الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف الحماية الاجتماعية.

وتحرص الحكومة على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير حياة كريمة للمصريين من خلال توفير برامج عديدة للحماية الاجتماعية أبرزها "برنامج تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" و"دعم المعاشات". ووفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، بلغ حجم إنفاق الحكومة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية "باستثناء الرعاية الصحية" 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى نسبة على مستوى الدول العربية والإفريقية؛ مما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.